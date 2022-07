F1, Verstappen attacca la Direzione Gara: "Non veniamo ascoltati"

31-07-2022 12:39

Non è stato finora un weekend positivo per Max Verstappen quello del GP d’Ungheria. Il pilota olandese della Red Bull partirà infatti dalla decima posizione a Budapest e in più ha avuto l’occasione per lamentarsi dell’atteggiamento della Direzione Gara della Formula 1 ai microfoni del De Telegraaf.

“Noi come piloti vogliamo sempre dare una mano, ma non veniamo ascoltati. È frustrante. Non voglio litigare con i commissari, ma dare loro dei consigli – le parole di Verstappen -. Il problema è che sembra che a loro non importi nulla, è come se fossimo dei dilettanti e questo non è giusto”.