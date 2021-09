F1, Verstappen: "Avrei firmato per il secondo posto"

La pioggia di Sochi ha favorito Max Verstappen più di tutti, anche più di Lewis Hamilton vincitore alla bandiera a scacchi. L’alfiere Red Bull, partito ultimo si ritrova incredibilmente secondo su una pista favorevole al rivale, protagonista di una rimonta da fantascienza condizionata come detto anche dalla pioggia scesa a Sochi a pochissimi giri dalla fine.

Queste le parole di Max:

“E’ stato davvero difficile capire quando rientrare. La pista era davvero scivolosa. Abbiamo azzeccato il momento giusto. Se lo avessimo fatto un giro prima avremmo distrutto le intermedie. Partire ultimo e arrivare secondo è stato positivo. La gara non è stata facile. Non era semplice superare e quando rimanevi bloccato era anche facile danneggiare le gomme. Per fortuna è arrivata la pioggia e ci ha aiutato a fare l’ultimo salto in avanti. Secondo con la penalità perdere solo una posizione non è troppo male. Stamattina avrei firmato per questo risultato. Gara pulita? Sono successe tante cose nel primo giro e nel primo stint in generale. Bisognava tenersi fuori dai guai e fare una gara pulita. Ci siamo riusciti molto bene, credo”.

In questo momento, Verstappen scivola a -2 dal leader del Mondiale Hamilton.

OMNISPORT | 26-09-2021 16:22