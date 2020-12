F1, Verstappen: "Coronato un gran lavoro"

Max Verstappen ha commentato soddisfatto la vittoria ad Abu Dhabi: “Gara davvero piacevole per me. Anche ieri, ma oggi abbiamo coronato il lavoro con un’ottima partenza. Abbiamo gestito le gomme, la macchina e il bilanciamento. Per me in pista oggi è stato davvero piacevole”.

“In sostanza abbiamo fatto tutto nel modo giusto. Una volta che parti davanti puoi controllare di più il passo e questo ti rende la vita più semplice. Alla fine avevo un buon vantaggio quindi ho potuto gestire meglio. Ho voluto godermi la vittoria, il podio e poi voglio tornare a casa, non vedo l’ora“.

OMNISPORT | 13-12-2020 16:26