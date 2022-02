F1, Verstappen: "Difficile capire dove siamo"

25-02-2022 19:22

Il campione del mondo Max Verstappen è soddisfatto dopo l’ultima giornata di test della Formula 1 a Barcellona: “Anche questa mattina è andata bene nonostante le tante bandiere rosse. Per questa ragione non siamo riusciti a completare l’intero programma di test come avevamo previsto. Tutto ha funzionato come dai nostri piani e anche la macchina era perfetta. Oggi ho ripreso da dove avevo interrotto alla fine della prima giornata. Questo era l’obiettivo principale di questi giorni di test a Barcellona”.

Il confronto con i rivali: “Resta difficile valutare esattamente dove ti trovi, è positivo che la monoposto si sia comportata senza problemi, sono soddisfatto del bilanciamento. Mi sto concentrando sul fare più giri possibile e padroneggiare ogni aspetto della macchina”, sono le parole riportate da Oasport.

OMNISPORT