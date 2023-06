F1, Verstappen: "Difficile capire questi track limits"

L'olandese della Red Bull ha commentato la sua nuova pole e le complicate qualifiche dell'Austria dove ha preceduto le Ferrari.

30-06-2023 18:55

C’è poco da fare in questo momento. Max Verstappen è quasi imbattibile, come dimostrato dall’ennesima pole position ottenuta nelle qualifiche del GP d’Austria, dove molti tempi sono stati cancellati per via dei track limits. L’olandese ne ha parlato così dopo il Q3: “È stato difficile per via dei limiti della pista. Non lo facciamo apposta, ma con queste curve ad alta velocità è difficile giudicare dove sia la linea bianca. Per questo in tanti sono stati puniti per essere andati oltre. Abbiamo dovuto gestire anche questo”.

L’olandese della Red Bull ha poi aggiunto: “Sono comunque contento della pole. Il weekend però sarà molto lungo. Sappiamo che questo weekend è particolare per via del format con la Sprint. Sono contento per la giornata di oggi, ma domani sarà tutto diverso. La macchina è veloce, questo è l’importante”. Verstappen partirà così domenica davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Prima però la Sprint.