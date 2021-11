F1, Verstappen e Bottas penalizzati. Si salva la Ferrari di Sainz

21-11-2021 13:53

Incredibile nel GP di F1 in Qatar, il terzultimo appuntamento della stagione. Tre piloti sono stati ascoltati dai commissari per non aver rispettato le bandiere gialle nell’ultimo giro del Q3 nelle qualifiche: Carlos Sainz, Max Verstappen e Valtteri Bottas.

F1, Verstappen penalizzato: sorride Hamilton

Brutte notizie in casa Red Bull. Max Verstappen, leader della classifica piloti e in lotta per il titolo con Lewis Hamilton, è stato penalizzato di cinque posizioni e partirà così dalla settima piazza in griglia. Un duro colpo per l’olandese, che adesso è chiamato a una rimonta per non perdere troppi punti a favore del rivale inglese. Dopo il Brasile, la distanza tra i due è di soli 14 punti.

Bottas quinto, salva la Ferrari di Sainz

Sorride Lewis Hamilton, meno la Mercedes. Anche Valtteri Bottas è stato penalizzato ma il pilota finlandese partirà dalla quinta postazione nella griglia d’avvio, perdendo così tre posizioni dopo il terzo tempo nelle qualifiche. Sospiro di sollievo invece per la Ferrari e per Carlos Sainz. Lo spagnolo non è colpevole secondo i commissari e perciò inizierà la sua gara accanto a Bottas. Gasly in prima fila, nella seconda Alonso e Norris.

F1, la nuova griglia di partenza

Come cambia la griglia del GP Qatar dopo i verdetti dei Commissari Gara.

Prima fila: Hamilton-Gasly

Seconda fila: Alonso-Norris

Terza fila: Bottas-Sainz

Quarta fila: Verstappen-Tsunoda

Quinta fila: Ocon-Vettel

Sesta fila: Perez-Stroll

Settima fila: Leclerc-Ricciardo

Ottava fila: Russell-Raikkonen

Nona fila: Latifi-Giovinazzi

Decima fila: Schumacher-Mazepin

OMNISPORT