F1, Verstappen: "Francia? Che gioia, devo continuare così"

Max Verstappen è reduce da una grande vittoria in Francia: “Il weekend del Paul Ricard è stato fantastico – ha dichiarato l’olandese -. Conquistare la pole position è sempre bellissimo, ma vincere è fantastico. Sono molto contento, abbiamo vinto la gara con la nostra strategia, spero di continuare così per il resto dell’anno. Non mi aspettavo di essere così competitivo a Le Castellet, perché li la Mercedes è stata fortissima in passato, ma ogni weekend di gara è diverso, non sai mai a che punto ti troverai fino a quando non scendi in pista. Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra”.

Testa al prossimo GP: “Ora non vedo l’ora di correre in Austria, è un Gran Premio di casa e poterci correre per due settimane è ancora meglio per noi. Abbiamo fatto bei risultati al Red Bull Ring, ma non c’è nulla di scontato. Il meteo è incerto, ma mi aspetto prestazioni molto simili alla Mercedes. Lo scopriremo solo quando scenderemo in pista, speriamo di avere due ottimi weekend”.

OMNISPORT | 23-06-2021 17:01