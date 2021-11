F1, Verstappen: “In Brasile ci è mancato un pò di passo, ma sono ottimista”

16-11-2021 11:02

L’ottima prestazione della Mercedes e l’atto di forza nel Gp di San Paolo del Brasile da parte di Lewis Hamilton, non scalfiscono l’ottimismo di Max Verstappen che rimane comunque leader della classifica piloti.

Secondo il pilota della Red Bull, la mancanza di “passo” messa in evidenza ad Interlagos non si ripeterà nel tris di gare in medio-oriente che chiuderanno questa stagione.

Già dal prossimo appuntamento in Qatar, Verstappen è convinto di poter avere tra le mani una monoposto capace di giocarsela fino in fondo con la Mercedes del rivale: un attestato di stima importante che conferma quanto il portacolori della scuderia austriaca creda nella possibilità di conquistare il titolo mondiale.

In gara le abbiamo provate tutte ed è stata una bella battaglia, ma alla fine ci mancava un pò di passo”, ha affermato l’olandese. “In generale la definirei una corsa molto divertente. In classifica possiamo contare ancora su un buon vantaggio e in Brasile siamo riusciti a limitare i danno, agguantando il massimo possibile dei punti. Sono certo che nelle prossime gare in calendario ritorneremo ad esprimere il nostro potenziale”.

