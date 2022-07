F1, Verstappen: "La Ferrari è in netto vantaggio"

29-07-2022 19:58

Forse il peggior inizio di weekend per la Red Bull in questo 2022. Le prime due sessioni di prove libere del GP d’Ungheria non sono andate bene per il team austriaco, con il quarto tempo di Max Verstappen e addirittura il nono di Sergio Perez. RB18 in difficoltà rispetto alle Ferrari, come ammesso dall’olandese.

“La Ferrari è in chiaro vantaggio – ha detto il leader del Mondiale -. In condizioni di asciutto non possiamo batterli al momento, chissà che domani il meteo non ci porti qualcosa di buono. Sarà comunque difficile batterli. Vedremo se riusciremo a colmare il divario”.