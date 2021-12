F1, Verstappen: La Mercedes non potrà mai togliermi il titolo mondiale

15-12-2021 19:33

Nonostante ci sia la spada di Damocle del ricorso in appello della Mercedes sulla decisione presa da Michael Masi di non far sdoppiare alcuni concorrenti sotto regime di safety-car nelle fasi finali del Gran Premio di Abu Dhabi, Max Verstappen sta festeggiando il suo primo titolo mondiale. La scuderia di Brackley ha tempo fino a domani sera per confermare l’appello, proprio quando ci sarà il gala della FIA che incoronerà iridato Verstappen.

“Sto bene. Non ci penso nemmeno troppo – ha dichiarato Verstappen alla vigilia del Gala -. Mi sento il Campione del Mondo, e non importa quello che cercano di fare. Abbiamo vinto in pista, abbiamo vinto quando c’era bandiera verde, semaforo verde, e li abbiamo sorpassati in pista. Non potranno mai togliermelo”.

Alla domanda se la mancanza di congratulazioni pubbliche da parte della Mercedes o le loro minacce di appello abbiano peggiorato la sua opinione riguardo Lewis Hamilton e la Mercedes, Verstappen ha affermato: “Il mio punto di vista non cambierà. È più o meno lo stesso”.

OMNISPORT