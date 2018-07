F1, Verstappen: meglio al volante o come player di FIFA?

Il pilota di Formula 1 Max Verstappen è un grande appassionato di videogiochi, soprattutto di FIFA. L’olandese, durante il soggiorno in Inghilterra per il Gp di Gran Bretagna a Silverstone, era alla Red Bull Gaming Sphere di Shoreditch, dove ha incontrato Ryan ‘Hashtag Ryan’ Pessoa, un atleta professionista di football americano della FIFA.

I due si sono sfidati in un duello a colpi di joystick: Hashtag Ryan è partito in quinta segnando subito un primo goal, però Verstappen non si è perso d’animo e ne ha segnati un paio, facendo quasi pensare a un recupero da parte dell’olandese. Niente da fare, però: la partita è terminata 7-3 per Hashtag Ryan, che si conferma un grande professionista eSportivo.

D’altronde Hashtag Ryan è tra i migliori player di FIFA del Regno Unito e quest’anno ha vinto 159 partite su 160 in FUT Champions. Non se la prenda Verstappen, che è un gamer abbastanza bravo, ma decisamente migliore come pilota. Conclusa la partita, hanno deciso di testare le proprie capacità con le corse da regata, e hanno giocato a F1 2018.

In questo caso, però, Hashtag Ryan non è riuscito a battere l’atleta olandese, nonostante si sia impegnato per impostare un giro veloce sul circuito di Silverstone. Verstappen, dopo il suo giro indiscutibilmente fluido, ha stabilito un nuovo record sul giro per Silverstone alla Red Bull Gaming Sphere.

Il Sim racing è un esport in cui servono alcune abilità che sono richieste anche nella realtà. La McLaren, come vi abbiamo raccontato di recente, ha lanciato un altro torneo eSportivo per trovare un bravo driver. Quello che ha vinto lo scorso anno, per esempio, è oggi un pilota ufficiale di simulazione per il team di F1.

Finita la partita, entrambi gli atleti sono tornati alle loro carriere: Max Verstappen si prepara per il GP di Silverstone; mentre Hashtag Ryan attende l’uscita di FIFA19 e una nuova stagione di azioni di esports in arrivo.

