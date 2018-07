FIFA19: 5 nuove funzionalità che forse ancora non conoscete

Stiamo scoprendo sempre più dettagli su FIFA19, il titolo firmato EA Sports in uscita il prossimo 28 settembre. Vi abbiamo raccontato della disavventura con Cristiano Ronaldo che, passato alla Juventus, ha costretto l’azienda a cambiare il materiale promozionale che vedeva il calciatore indossare la maglia del Madrid. E vi abbiamo detto quali giocatori non saranno presenti.

Mentre aspettiamo con voi di giocare a FIFA19, vi vogliamo parlare di 5 nuove funzionalità che forse ancora non conoscete.

Nuova inquadratura della fotocamera

La telecamera sarà posizionata molto più indietro, mostrandovi l’intero campo: questo vi consentirà di avere un’idea migliore di quale dei vostri giocatori è in area e capire meglio come scavalcare l’avversario, evitando di ‘restituirgli’ la palla.

Forme diverse sulla mini-mappa

Come vi abbiamo detto più volte, EA Sports quest’anno vuole rendere il gioco ancora più vicino alla realtà. Non solo. L’idea è quella di fare maggiore chiarezza, soprattutto sulla posizione dei compagni di squadra. In FIFA19 la squadra ospite comparirà come triangoli nella mini-mappa in gioco, mentre la squadra di casa rimarrà rappresentata con dei cerchi. Questo vi consentirà una distinzione netta dei calciatori ed eviterà che si crei confusione, soprattutto nei momenti più importanti della partita.

Non più parcheggiare l’autobus

È stata ampliata la sezione tattica che ora è più profonda rispetto a quella precedente, in cui ordinavate alla squadra in modo molto generico di andare tutti all’attacco o di parcheggiare l’autobus davanti alla porta. In FIFA19 avrete più opzioni e un maggiore controllo sull’azione di gioco, compreso lo stile di difesa.

Un cursore grigio che mostra a chi passerai il pallone

Oltre al cursore rosso, che mostra quale giocatore state controllando, è stato introdotto un cursore grigio che apparirà sul prossimo giocatore a cui passerete la palla quando premete L1 / LB. Questo non interromperà il gameplay ma renderà l’intera esperienza molto più fluida.

I portieri non raccolgono sempre la palla

Non abbiate paura, non è una brutta novità! Quando la palla rotolerà verso il portiere, questo potrà mantenere la palla ai suoi piedi se non ci sono giocatori nelle vicinanze (proprio come accade nella realtà). Questo vi consentirà di effettuare un contrattacco in maniera più rapida.

HF4 | 16-07-2018 09:30