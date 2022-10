F1, Verstappen: "Non mi fermo a 14 vittorie"

31-10-2022 00:00

Max Verstappen commenta a Sky Sport la sua vittoria numero 14 della stagione a Città del Messico.

Le sue parole: “Partire bene e prendere il comando mi ha sicuramente aiutato, è risultato fondamentale per il prosieguo della mia corsa, anche perchè eravamo su strategie diverse rispetto agli avversari. Da li in avanti ho messo in scena un ottimo passo, ho dovuto gestire le gomme perchè abbiamo scelto uno stint lunghissimo con le gomme medie ma, ad ogni modo, tutto è andato nel verso giusto. Qui in Messico l’atmosfera è sempre incredibile, venire qui è speciale. Sono riuscito ad arrivare a 14 vittorie stagionali, sicuramente un anno incredibile per me. Mi sto godendo ogni momento, e voglio vincere ancora”.