F1, Verstappen: "Ora voglio vincere"

A Melbourne è arrivata la pole numero 22 in carriera, ma adesso l'obiettivo è il gradino più alto del podio.

01-04-2023 09:40

Con il compagno di squadra Sergio Perez fuori già nel Q1, l’attenzione in casa Red Bull era tutta su Max Verstappen e ancora una volta l’olandese non ha deluso le aspettative. Pole position numero 22 della carriera a Melbourne: “L’ultimo tentativo è stato molto buono. È sempre stato difficile portare le gomme nella giusta finestra, ma nel Q3 tutto ha funzionato bene. Sono molto contento di essere in pole”.

Dopo le qualifiche australiane Verstappen ha aggiunto: “Non vedo l’ora che sia domani. L’affidabilità non dovrebbe essere un problema, ma cerchiamo sempre di ottimizzare tutto e continueremo a farlo. Spero che la macchina sarà forte in gara. Bisogna chiave tenere in vita le gomme e gestirle bene. Qui ho fatto un podio in passato, ma voglio salire su un gradino diverso“.