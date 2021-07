F1, Verstappen perplesso dopo le qualifiche

La Red Bull di Max Verstappen questa volta non è stata la più veloce nelle qualifiche: le Mercedes di Hamilton e Bottas si sono prese la prima fila, all’olandese servirà una grande gara per rimontare.

Al termine delle qualifiche Verstappen è apparso perplesso: “E’ difficile capire dove abbiamo perso sulle Mercedes, dove è stato il gap, ma oggi siamo stati dietro. Non è quello che volevamo, ma siamo comunque in terza posizione e vedremo cosa riusciremo a fare. Strategia? Sicuramente sarà diverso il grip con le soft, farà caldo e non durerà quanto la media, ma abbiamo una buona opportunità e pensiamo al via. Con le soft gli altri miglioravano il tempo, noi con le medie faticavamo”.

OMNISPORT | 31-07-2021 18:32