F1, Verstappen: "Possiamo fare qualcosa di fantastico"

Il pilota della Red Bull entusiasta dopo l'accordo con Ford

04-02-2023 16:36

Max Verstappen racconta la sodisfazione in casa Red Bull per l’accordo con Ford: “Quando ho firmato per due volte senza sapere esattamente cosa sarebbe accaduto a livello di power unit, la gente ha pensato che fosse qualcosa di folle. Ma ho creduto nel progetto e credevo che il team avrebbe preso la decisione giusta per la squadra”, ha detto a margine della presentazione della scuderia austriaca.

“L’accordo con la Honda ha funzionato davvero bene e credo in Ford per il 2026, possiamo creare qualcosa di veramente fantastico”, ha spiegato il due volte campione del mondo olandese.