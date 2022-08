F1, Verstappen: "Qualifica fantastica su una pista meravigliosa"

27-08-2022 18:24

Ecco le parole del duo Red Bull composto da Max Verstappen e Sergio Perez al termine delle qualifiche del Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps.

Max Verstappen: “Che dire? Una qualifica davvero fantastica, ma nel complesso è tutto il weekend a procedere nella giusta maniera. Io sto spingendo una vettura eccellente e oggi ho potuto anche mettere in pratica una buona gestione delle gomme, anche perchè domani parto da dietro e ogni dettaglio sarà decisivo. Come detto sono molto contento del mio giro su una pista meravigliosa e davanti ad un pubblico eccezionale. Domani dovrò rimontare, ma con una macchina così sarebbe un peccato non puntare al podio”.

Sergio Perez: “In una pista come questa il secondo posto non è poi così male, se riuscirò a partire bene portò attaccare il leader sin dai primi metri. Sono convinto di poter fare una buona gara“.