F1, Verstappen ride: "Mi sono anche permesso un testacoda"

31-07-2022 17:08

Max Verstappen realizza un vero e proprio capolavoro in Ungheria: l’olandese della Red Bull scatta decimo e vince dopo una gara semplicemente perfetta, in pista e al muretto per quanto riguarda le strategie.

Verstappen approfitta anche delle disastrose mosse Ferrari, con Sainz che chiude quarto e Leclerc sesto. Il pilota olandese si porta così a più 80 punti in classifica sul monegasco, ancora secondo ma ormai lontanissimo dal rivela della Red Bull.

Al termine della gara, Verstappen è ovviamente incredulo per il risultato: “Non pensavo di vincere, speravo di avvicinarmi al podio. Condizioni insidiose, ma siamo stati molto reattivi ad attuare la nostra strategia nei tempi giusti. Sono riuscito anche a vincere con un bel testacoda (sorride). Stavo faticando con la frizione e cambio in quel momento e ho commesso un errore. Fortunatamente non ci sono state conseguenze e sono riuscito a cogliere questo risultato. Oggi tante battaglie, è stato divertente“, le parole del tulipano al termine del GP.