F1, Verstappen se la ride: "Sono olandese, sono abituato a guidare sul bagnato"

Il pilota della Red Bull non si è fatto condizionare dalla pioggia e ha ottenuto la pole

17-06-2023 23:49

La legge del più forte: Max Verstappen ottiene la pole a Montreal e domenica punta a vincere il Gran Premio del Canada per allungare ulteriormente in classifica.

Il campione del mondo di Formula 1 non si è fatto condizionare dalla pioggia, a differenza dei rivali: “Venerdì non era stata una sessione fantastica, abbiamo cambiato un po’ la macchina. Oggi poi la pista era completamente bagnata, però penso che la macchina sia migliorata nettamente rispetto a ieri a livello di guidabilità. Con la pioggia devi sempre rimanere sul pezzo, mantenendo sempre la massima attenzione, anche perché la pista è scivolosa in vari punti, ma mi sono preso i rischi giusti nei momenti giusti e siamo contenti per essere ancora in pole”.

“Io vengo dall’Olanda, siamo abituati a guidare sul bagnato e in queste condizioni difficili. Stiamo ottimizzando le cose anche sul cambio, cerchiamo di migliorare in tutte le aree. La gara? Normalmente abbiamo una buona macchina e rendiamo al meglio la domenica, la situazione potrebbe ancora cambiare se fosse asciutto, ma siamo fiduciosi”.