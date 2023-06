F1, Verstappen sempre più recordman: ora ha nel mirino il mito Senna

Il fuoriclasse della Red Bulla viaggia spedito verso il terzo Mondiale di fila. Ha già vinto 40 GP, ancora uno ed eguaglierà il leggendario brasiliano.

08-06-2023 09:30

Il Mondiale 2023 di F1 ha un solo e unico dominatore: Max Verstappen. Il due volte Campione del Mondo sta sbriciolando ogni possibile record e ora punta Ayrton Senna.

F1, Verstappen: i numeri di un fuoriclasse assoluto

Dopo aver vinto i due precedenti Mondiali, Max Verstappen corre spedito verso il terzo titolo, consecutivo, di Campione del Mondo di F1. Nei primi sette GP dell’attuale stagione, l’olandese volante è arrivato al traguardo per primo cinque volte (a cui vanno aggiunti due secondi posti).

Inarrestabile e sempre più recordman. Ad oggi, è arrivato a quota 40 Gran Premi vinti. Sesto nella classifica dei vincitori All-Time, l’olandese della Red Bull ha nel mirino un certo Ayrton Senna.

F1, in Canada può eguagliare il mito Senna

Dovesse vincere anche il prossimo GP, in programma in Canada il prossimo 18 giugno, Max Verstappen eguaglierebbe il record di vittorie di Ayrton Senna (41 successi in carriera). Un traguardo molto prestigioso, la conferma di come l’olandese sia ormai la stella più lucente della F1 (chissà, un giorno potrebbe anche puntare al record assoluto di Lewis Hamilton, ora a quota 103 vittorie totali in carriera).

Quando il fuoriclasse brasiliano vinceva il suo ultimo GP (in Australia, 1993), Max Verstappen non era ancora nato. Inoltre, il top driver della Red Bull insegue il terzo titolo Mondiale, esattamente quanti vinti da Ayrton Senna (1988, 1990 e 1991).

F1, nel mirino anche un record della McLaren

Max Verstappen sta inanellando una serie di record personali ma anche la Red Bull non scherza affatto. Con la vittoria al GP di Spagna, sono sette le vittorie consecutive della scuderia Campione del Mondo (su sette GP disputati). Nel mirino la Mercedes anno 2019 (otto vittorie consecutive) ma, soprattutto, la McLaren del 1988: 11 GP vinti di fila. In quella stagione, Ayrton Senna e Alain Prost, i due piloti della McLaren vinsero 15 gare su 16. Unica eccezione il GP d’Italia vinto dal ferrarista Gerhard Berger.

Insomma, in Canada Max Verstappen avrà tanto a cui pensare. Vincere significherebbe fare tanti passi significativi nella storia della Formula 1. Nel mirino c’è Ayrton Senna.