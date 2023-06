Verstappen gonfia il petto: "I tempi degli altri non li guardo"

Il pilota della Red Bull è stato dominante nelle libere in Spagna

02-06-2023 21:43

Max Verstappen ha commentato soddisfatto il venerdì di prove libere in Spagna che l’hanno visto dominare: “Mi sono trovato a mio agio e non abbiamo nemmeno guardato i tempi degli altri, non è necessario. La pista non è male, c’è stata una riasfaltatura qualche anno fa e la situazione è ancora discreta”.

“Ci siamo sentiti molto a nostro agio su questo layout, ma tutte le auto di F1 in generale con le curve ad alta velocità sono migliori. Guidare su questo tipo di configurazioni è più bello. La macchina è sembrata andar bene anche negli altri settori della pista, e penso che questo ci possa aiutare anche nei sorpassi. Nel complesso è stata una bella giornata”.