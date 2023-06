F1: Hamilton incontra Wolff per il contratto, Ferrari alla finestra

Febbrile attesa per il vertice tra il pilota britannico e il team principal della Mercedes. Sul tavolo il rinnovo del contratto. Il Cavallino attende news.

05-06-2023 08:35

La lunga telenovela legata al futuro di Lewis Hamilton sembra giunta alla puntata finale. Il sette volte Campione del Mondo ha in programma un incontro con Toto Wolff. La Ferrari in attesa.

F1, Hamilton ha ritrovato il sorriso in Mercedes

Archiviata la scorsa, deludente, stagione, Lewis Hamilton sta tornando a divertirsi alla guida della Mercedes. Grazie al secondo posto al GP di Spagna, è ora a -12 punti da Fernando Alonso, terzo nella classifica piloti.

Il sette volte Campione del Mondo, anche se non vince un GP da gennaio 2021 (Arabia Saudita), ha ritrovato il sorriso e, soprattutto, ha finalmente una Mercedes competitiva, ovvero ciò che andava cercando.

F1, Hamilton incontra Wolff per definire il suo futuro

Al termine del GP di Spagna, a Lewis Hamilton, ovviamente, è stato chiesto del suo futuro. Il britannico, con un mezzo sorriso, ha spiegato: “Non ho ancora firmato, ma ho un incontro con Toto Wolff e magari chiudiamo…“. In effetti, il faccia a faccia tra i due sarà decisivo, anche perchè Lewis Hamilton è stato chiaro in merito al contratto: “Il tema del contratto non condiziona le mie performance come potete vedere, però è chiaro che prima si firma, prima ci si concentra su altre cose“, le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.

F1, la Ferrari attende l’esito del vertice Hamilton-Wolff

Spettatore molto interessato al vertice tra Lewis Hamilton e il team principal della Mercedes Toto Wolff è sicuramente il Cavallino. Da tempo, si parla di un possibile approdo del britannico alla Ferrari. Molto dipenderà dall’esito del confronto in Mercedes.

Charles Leclerc ha dichiarato che non avrebbe problemi ad avere Lewis Hamilton come compagno di scuderia, anzi ha spiegato che sarebbe uno stimolo in più per dimostrare il suo valore. Considerato la profonda crisi che sta vivendo la Rossa, in tanti sognano l’arrivo di Lewis Hamilton, uno che sa come migliorare i propri team. Tuttavia, il primis, servirebbe una monoposto all’altezza del sette volte Campione del Mondo che, al momento, non c’è.