F1, Verstappen sul contatto con Hamilton: "Lo rifarei"

18-11-2021 16:13

Max Verstappen rischia grosso. Il pilota della Red Bull, dopo la richiesta avanzata dalla Mercedes di revisionare la decisione sulla sua manovra contro Lewis Hamilton al giro 48 del GP del Brasile, potrebbe essere punito in vista del prossimo GP di F1.

La Fia valuterà a breve, nel frattempo Verstappen ha voluto dire la sua sull’episodio: “Se ho rivisto il sorpasso? No, perché avrei dovuto? Io ero al volante e so cosa è successo, è stata una grande battaglia, anche divertente, loro hanno vinto e sono stati più veloci. Sono cose che capitano quando due piloti e due team lottano, mi concentro solo su quello che c’è da fare in pista. I provvedimenti? Non penso a queste cose, non mi aspetto penalità perché è stato un duello leale e stavamo lottando per la vittoria. Inoltre non posso preoccuparmi di quello che non dipende da me. Rifarei la manovra alla stessa maniera? Sì, certo, sappiamo quello che succede mentre si guida”.

Prossima tappa la pista di Losail, un debutto in F1: “Difficile dire come andrà – ha detto Verstappen -, ci sono tanti punti interrogativi. A me la pista ha fatto una bella impressione, ha molte curve veloci e tante sequenze, sarà divertente”. L’obiettivo di Verstappen sarà quello di vincere, anche se una penalità potrebbe complicare i piani dell’olandese, che nel frattempo attende la decisione con apparente serenità.

OMNISPORT