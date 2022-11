F1, Verstappen: "Vogliamo vincere e il secondo posto nel Mondiale"

19-11-2022 18:32

Max Verstappen si prende l’ultima pole position della stagione, timbrando il miglior tempo nel GP di Abu Dhabi, sul circuito di Yas Marina, ultima prova del Mondiale F1 2022.

Queste le parole di Max Verstappen a Sky Sport:

“È stata una qualifica con alcuni alti e bassi. Abbiamo iniziato abbastanza bene, dopo nel Q2 abbiamo fatto un po’ di casino. A dire la verità non so il motivo, tuttavia non ero in grado a mettere insieme il grip nei vari settori, invece in Q3 tutto è tornato a posto. C’è stato un lieve spavento dato che si era spento il display del mio volante e abbiamo dovuto riavviare tutto. L’ultimo tentativo è stato abbastanza buono e sono contento, anche per il fatto che entrambe le macchine sono in prima fila”.

Sulle prospettive per la gara, l’Olandese Volante dice:

“Desideriamo conquistare la gara e finire al secondo posto con Checo nel Mondiale, questo è un bel punto di partenza per domani. Oggi è andata in modo fantastico. Mi aspetto che domani sia comunque una bella battaglia, ma almeno abbiamo entrambe le macchine lì e possiamo fare quello che vogliamo”.