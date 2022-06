F1, Vettel: "A Baku il pilota può fare la differenza"

10-06-2022 11:49

Lo scorso anno a Baku, Seb Vettel arrivò secondo dopo una corsa davvero incredibile. Decimo a Monaco nella scorsa uscita stagionale, il tedesco dell’Aston Martin ci sta mettendo parecchio del suo per compensare gli evidenti limiti della monoposto, che non ha cambiato faccia neanche dopo i recenti aggiornamenti.

Queste le parole del quattro volte iridato prima di Baku, riportate da F1GrandPrix.it:

“La corsa di Monaco è stata difficile a causa delle condizioni meteo. Io ho pure fatto un errore, ma non penso che saremmo riusciti a conquistare punti in più. Dunque, in generale sono contento del decimo posto, anche se, riguardando un po’ la mia carriera non posso ovviamente essere felice di un piazzamento simile. La squadra però sta lavorando molto duramente, ora c’è un nuovo pacchetto ma occorre tempo per comprenderlo totalmente. Baku è una pista dove il ritmo viene rotto dalle frenate, ma qui il pilota può fare la differenza”.