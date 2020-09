F1, Vettel al veleno: "Almeno al simulatore freno...". Leclerc svuotato

La Ferrari non riesce a rialzare la testa e il clima si fa sempre più pesante nella scuderia di Maranello. A Monza entrambi i piloti si sono ritirati, Sebastian Vettel per un problema ai freni, Charles Leclerc dopo uno schianto contro la barriere alla Parabolica.

Il pilota tedesco nel dopo gara comunica tutta la sua impotenza: “A inizio gara mi hanno detto che avevamo problemi con i freni posteriori. Prima abbiamo avuto problemi a sinistra, poi anche la posteriore destra. Ho cercato di alzare il piede e di essere gentile con i freni, ma poi già alla prima curva non avevo alcuna pressione dei freni quando ho provato la staccata”.

Il quattro volte campione del mondo al settimo giro è andato lungo alla Prima Variante, finendo contro i segnali di polistirolo: “Non so da dove sia nato questo guaio o perché si sia verificato. Era chiaro, ero senza freni. Posso dire: ‘Grazie a Dio per essere stato senza freni alla prima curva, perché se questo problema si fosse verificato all’ultima, non so se sarebbe andata così bene'”.

Vettel non sa spiegarsi i tanti problemi di affidabilità e di prestazione: “Non sono sicuro di quale fosse il problema. Non ho visto niente. Le sensazioni sono sempre le stesse. Non so davvero cosa fare al momento. Pensi: ‘Non può andare peggio, ma quest’anno potrà sempre andare peggio‘. Non vorrei dire che è frustrante, ma fa schifo. Non ho scelta, ma cercherò di andare avanti, ma al momento il fattore divertimento, di fatto, non esiste”, le parole a RTL.

Ora c’è il Mugello: “Prima farò qualche giorno di vacanza. Martedì sarò al simulatore. Almeno la macchina riuscirà a frenare… Come ho detto, questo per noi non è il punto più alto. C’era da aspettarselo. E’ un peccato essere stati colpiti così duramente, tanto da non riuscire nemmeno a giocarcela”.

Di poche parole Charles Leclerc, molto deluso da se stesso e dalla monoposto dopo il botto: “Non penso di aver chiesto troppo alla macchina, ho dato il massimo ed era difficile da guidare. Sono stati due weekend difficili, al Mugello spero sarà meglio. Ho qualche giorno per recuperare, fisicamente mi sento più o meno bene”, ha detto il monegasco a Sky.

OMNISPORT | 06-09-2020 18:05