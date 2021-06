F1, Vettel: "In Stiria vogliamo confermarci”

Il neo alfiere della Aston Martion, dopo il primo podio conquistato a Baku e il nono posto messo in cassaforte a Le Castellet, intende confermarsi all’interno della top 10.

Parola d’ordine quindi “conferma” da parte di Seb Vettel in vista del prossimo Gran Premio di Stiria, ottavo appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1. L’obiettivo dichiarato è quello di regalare punti importanti alla squadra per la ricorsa al terzo posto nel costruttori attualmente in mano alla McLaren.

“L’obiettivo per la doppia trasferta in Austria è quello di confermarci in zona punti e proseguire sul sentiero tracciato nelle ultime settimane”, ha affermato Sebastian Vettel. “Il Red Bull Ring è un ottimo circuito perchè si affronta abbastanza velocemente e ci sono un sacco di punti veloci e difficili. E’ fantastico spingere al limite la vettura durante il giro di qualifica. Affrontare due week-end sullo stesso tracciato non è semplice, perchè i margini diventano sempre più stretti, ma questo rende il gioco estremamente emozionante”.

OMNISPORT | 22-06-2021 13:51