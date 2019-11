F1, Vettel parla del suo ritiro e avverte la Ferrari

Niente pensione anticipata per Sebastian Vettel. Il pilota tedesco, ancora sotto il fuoco incrociato della critica dopo lo scontro con Charles Leclerc ad Interlagos, in un’intervista all’agenzia DPA non solo ha ribadito di non volersi ritirare prima della conclusione del contratto con la Ferrari, a fine 2020, ma di voler proseguire anche dopo il prossimo Mondiale.

“Penso che in F1 l’età non sia cruciale come in altri sport. Ma è vero che quando sei abbastanza bravo da competere ad alti livelli, rimani anche altrettanto giovane. Sono in F1 da 12 anni ormai e dunque ho una percezione diversa del mio sport rispetto al passato. Giudico le cose con maggiore distanza, e non più velocemente come all’inizio: questo è il lusso di avere qualche anno in più”.

Vettel dopo una prima parte di stagione molto negativa ha ricevuto una scossa dopo le due vittorie consecutive di Leclerc ed ha reagito con una vittoria e due secondi posti che lo hanno rimesso in carreggiata.

Se il monegasco è il futuro del Cavallino Rampante, il pilota tedesco ritiene di essere ancora il presente: “Non intendo ritirarmi nel prossimo futuro. Mi piace ancora correre. Ovviamente 12 anni dopo il debutto è normale guardare avanti e pensare a cosa accadrà dopo. Ma non penso che sia una buona idea fermarsi di colpo senza avere un’idea su cosa fare”.

“Ognuno deve sentirsi a proprio agio con la decisione di smettere. Non è una cosa che devono importi da fuori. Per me è molto semplice: una volta che mi fermerò, sarà una decisione definitiva e non tornerò indietro. Bisogna essere felici e in pace per poter dire basta”.

SPORTAL.IT | 27-11-2019 10:33