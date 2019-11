F1: tensione in Ferrari, Zanardi durissimo con Vettel

Alex Zanardi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha elogiato Lewis Hamilton per il suo sesto Mondiale di Formula 1, che lo porta a un solo titolo dalla leggenda Michael Schumacher: "Stimo Lewis e faccio il tifo per lui, la sua grandezza sta anche nella forza mentale e nel saper chiedere scusa quando sbaglia, come in Brasile con Albon, è un signore e un ragazzo misurato".

"Da questo punto di vista – ha continuato l'ex pilota -, Leclerc gli assomiglia, mentre Vettel nonostante l’età non ha la dote della misura", sono le sue parole in riferimento allo scontro di Interlagos della scorsa settimana tra le due Ferrari.

Per quanto riguarda il 2020, Zanardi si esprime così: "La stagione 2019 non è stata per nulla noiosa, nel 2020 vedo una lotta aperta, non diamo per scontato un altro successo di Hamilton. Difficile dire chi vincerà, mi piacerebbe vedere Leclerc e Verstappen con una macchina che possa davvero competere con le Mercedes

Su quanto successo in Brasile tra le due Ferrari è intervenuto lo stesso Hamilton: "Non è mai bello quando accadono queste cose tra i compagni di squadra, l’ho sperimentato in prima persona con Nico Rosberg e non è un bene per il team".

"Sono sicuro che non era previsto un incidente così ma devi assumerti delle responsabilità perché è una cosa che non riguarda soltanto te e ci sono tante persone dietro che si fidano di te e lavorano tanto".

SPORTAL.IT | 25-11-2019 13:04