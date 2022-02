F1, Vettel: "Non correrò a Sochi"

24-02-2022 16:24

Sebastian Vettel, pilota tedesco dell’Aston Martin ed ex idolo dei tifosi Ferrari nonché quattro volte campione del mondo con la Red Bull dal 2010 al 2013, ha espresso una condanna durissima nei confronti dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia di Vladimir Putin dicendo che non andrà a correre il Gran Premio di Sochi. Manterrà la parola quando sarà il momento, e cioè il 25 settembre?

“Non posso parlare a nome dell’associazione dei piloti di Formula 1, ma personalmente non voglio correre in Russia e la F1 non dovrebbe correrci. Tante persone stanno morendo per ragioni stupide – ha dichiarato Vettel in conferenza stampa durante il secondo giorno di test prestagionali sul circuito di Montmelò -. È orribile quello che sta succedendo, sono scioccato. Per quanto mi riguarda la decisione l’ho già presa, a Sochi a settembre non correrò”.

