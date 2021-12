F1, Vettel: “Non dimenticherò mai il tempo trascorso in Ferrari”

20-12-2021 13:09

Sei lunghe stagioni non si possono dimenticare con un colpo di spugna.

Purtroppo però, la conclusione del rapporto tra Vettel e la Ferrari non ha portato a nessun lieto fine: l’obiettivo prefissato ad inizio rapporto infatti, prevedeva la vittoria del titolo piloti, cosa che non si è verificata. Dopo aver chiuso la sua esperienza a Maranello, Seb ha sposato la causa dell’Aston Martin, ma nonostante questo, intervistato dal quotidiano svizzero Blick, il quattro volte campione del mondo ha ripercorso il suo tempo in rosso ed è certo che la Ferrari tornerà ad essere protagonista in Formula 1.

“La mia partenza dalla Ferrari potrebbe essere stata un po’ strana – ha dichiarato Vettel – A questo proposito, sono più felice ora di quanto non fossi prima. Non dimenticherò mai il mio tempo alla Ferrari. Anche se i miei grandi successi pianificati non si sono materializzati. Volevamo essere campioni del mondo”.

Sebastian Vettel è stato tra l’altro l’ultimo pilota Ferrari a vincere un GP: era il 2019 a SIngapore. Il tedesco, commentando il digiuno di vittoria di Maranello, ha spiegato come sia riconducibile essenzialmente alla superiorità di Mercedes e Red Bull.

“Questo è chiaramente dovuto al vantaggio di Mercedes e Red Bull – ha detto Seb – Sfortunatamente sono ancora così sfacciatamente superiori. Ma a un certo punto la Ferrari vincerà di nuovo e diventerà campione del mondo”.

