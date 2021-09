F1, Vettel: “Siamo pronti per scendere in pista a Zandvoort”

Archiviata la “strana” pagina di Spa, la Formula 1 è pronta a sbarcare a Zandvoort dove nel weekend si terrà il Gran Premio d’Olanda. L’evento torna così in calendario, dopo il forfait del 2020 causato dalla pandemia, a distanza di 36 anni dall’ultima volta.

Il tracciato olandese ha subito negli anni diverse modifiche rispetto a quello storico e a come si presentava molti anni fa. Per questo motivo, Sebastian Vettel ha ammesso di averlo studiato al simulatore mentre per il compagno di scuderia, Lance Stroll, si tratterà di un ritorno al passato avendoci corso nelle serie minori.

“Come tutti ci siamo preparati per il nuovo circuito di Zandvoort attraverso il simulatore, quindi siamo pronti per scendere in pista e provarlo – ha dichiarato Vettel – La nuova sezione sopraelevata all’ultima curva dovrebbe essere eccitante per i piloti e, si spera, aiuterà i sorpassi perché in alcuni punti sembra molto stretta. Zandvoort ha una storia incredibile in Formula 1 e i fan sono molto appassionati, sono felice che abbia un posto in calendario”.

“Sono entusiasta di tornare a Zandvoort perché è un luogo dove ho bei ricordi nella Formula 3 europea – ha detto Stroll – Il circuito si è evoluto negli ultimi anni, questo non fa che amplificare la mia eccitazione e l’aspettativa di tornarci”.

OMNISPORT | 01-09-2021 12:49