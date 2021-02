F1: Villeneuve contro le "Sprint Race"

Come in tutte le novità, c’è chi gradisce il rinnovamento e chi invece preferisce mantenersi ligio alle tradizioni. Oggetto della questione sono le Sprint Race che sono state immediatamente bocciate da Jacques Villeneuve.

Secondo l’ex pilota canadese, la gara di qualificazione al sabato è un’idea sicuramente divertente, ma che non si sposa con la tradizione e il DNA della F1.

“Le sprint race è un’idea divertente, ma di certo non da Formula 1”, ha affermato il Campione del Mondo 1997. “Liberty Media vuole trasformare uno sport professionistico in un gioco. Penso che non dovrebbero essere fatte modifiche per migliorare lo show in televisione. Parliamo della massima espressione automobilistica. Uno sport incredibile che deve rimanere tale. Ci sono delle basi fondamentali che non dovrebbero essere mai cambiate”.

OMNISPORT | 22-02-2021 09:19