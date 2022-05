31-05-2022 20:19

L’avventura in McLaren di Daniel Ricciardo sta andando decisamente male. Se la scorsa stagione è stata davvero dura (11 punti realizzati in sette GP e un solo piazzamento in top-10) questa stagione sta andando forse peggio, con due soli spunti nelle gare Sprint, ma che in pista quando conta davvero ha sempre pagato dazio nei confronti del compagno di box Lando Norris.

In molti pensano che questa sarà l’ultima stagione di Ricciardo come pilota della scuderia di Woking, compreso l’ex pilota F1 Jacques Villeneuve, che parla così a Formule1.nel:

“Il periodo di Daniel Ricciardo in McLaren è terminato. L’AD Zak Brown ha detto che esistono delle clausole nell’accordo, il che vuol dire che la scelta è stata quasi presa. È un modo per mettere pressione al pilota e preparare i giornali alla notizia. Dunque, Ricciardo è stato un pilota pagato davvero tantp che è costato parecchio al team. Non riesce a conquistare punti e non ha la velocità che serve al box per sviluppare la monoposto. Dunque sta solo costando denaro. Sarebbe più giusto allora andare avanti a pagare lo stipendio di Ricciardo, metterlo seduto sul divano di casa e far guidare la macchina a un altro driver. È una dura realtà, ma questa è la F1″.