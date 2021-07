F1, Villeneuve: "Max-Lewis? Non è come a Jerez nel 1997"

Jacques Villeneuve in un’intervista a F1-insider.com ha analizzato il contatto tra Lewis Hamilton e Max Verstappen a Silverstone: “Lewis ha giudicato male la situazione. Avrebbe dovuto sapere che a quella velocità sarebbe stato vittima di una turbolenza che avrebbe fatto scivolare la sua vettura contro quella di Max. Penso che la pressione che avvertiva di rischiare di essere battuto da Verstappen nella sua gara di casa lo ha portato a prendersi quel rischio in più, in qualsiasi altra gara avrebbe tolto il piede prima dall’acceleratore in quella curva”.

“Non che abbia deliberatamente sterzato verso la macchina di Verstappen come fece Schumacher con me nel 1997 a Jerez. Si è semplicemente preso i suoi rischi”.

