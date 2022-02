F1, Villeneuve: “Mercedes manterrà un vantaggio nel 2022”

10-02-2022 11:35

Si avvicina sempre più l’inizio della nuova stagione in F1. Le novità tecnico-regolamentari daranno vita ad una stagione tutta da vivere anche se l’ex pilota Jacques Villeneuve ha parlato della sfida tra Red Bull e Mercedes nel 2022 avendo le idee già piuttosto chiare in merito.

Secondo l’ex pilota di Williams, Renault e Sauber, la scuderia della Stella potrebbe ancora godere di un piccolo vantaggio dal punto di vista puramente tecnico riuscendo a mettere insieme una power unit potente e in grado di fare la differenza sul dritto, soprattutto nella parte finale dello scorso campionato, aspetto che se confermato nel 2022 regalerebbe un gran bel vantaggio a Lewis Hamilton e George Russell.

“La grande forza della Mercedes è il motore e anche l’anno scorso era superiore a quello della Honda”, ha affermato il canadese alla Rosea. “Le nuove regole non hanno praticamente effetto su questa area. Ritengo dunque che manterrà un vantaggio. Poi Lewis Hamilton saprà adattarsi velocemente alle nuove regole. Ovviamente bisogna anche dire che di solito, in queste condizioni, emerge il talento e la fantasia di Adrian Newey, ragion per cui prevedo una bella lotta con la Red Bull”.

OMNISPORT