F1, Villeneuve non ha dubbi: "Hamilton sbaglierà ancora"

L’ex campione della Formula uno Jacques Villeneuve è pronto a scommettere su altri errori di Hamilton in stagione: “Negli ultimi anni Max ha imparato a spingere sempre e ad andare al limite per ottenere almeno ogni tanto un podio o una vittoria. Lewis non ha dovuto farlo in ogni gara – ha spiegato il canadese, durante un’apparizione al virtual Paddock Club – perché il suo principale rivale è stato il suo compagno di squadra, che in alcune gare non è stato all’altezza. Lewis raramente ha dovuto spingere al limite in passato, ma quest’anno è diverso. Lo si può vedere nell’errore che ha fatto a Imola, per esempio. Voleva superare il gruppo troppo velocemente ed è stato molto fortunato con la bandiera rossa. Ci saranno più errori di questo tipo“.

Al pilota olandese serve invece il sostegno del compagno di scuderia: “Per Verstappen è meno un problema – ha concluso Villeneuve – perché, come ho detto, si è abituato a spingere il più possibile. Ciò di cui ha bisogno ora è un ritmo migliore da parte del suo compagno di squadra Sergio Perez, in modo che possa sostenerlo nella lotta contro i piloti Mercedes“.

OMNISPORT | 19-05-2021 12:24