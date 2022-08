F1, Villeneuve sulla Ferrari: "Ma guardano la gara? Qualcosa è andato storto"

01-08-2022 17:31

La strategia ai box della Ferrari nel GP d’Ungheria non è stata capita da tanti. Nemmeno da Jacques Villeneuve, che nella sua rubrica per Formule1.nl ha espresso in maniera eloquente la sua opinione. “La F1 è la classe regina, dove tutto è di alto livello. Non solo i piloti, ma anche i meccanici, gli ingegneri e gli strateghi. Come possono più team, non solo la Ferrari, prendere la decisione di scegliere la gomma dura?”.

“Anche dopo che l’Alpine aveva dimostrato si trattasse di una gomma schifosa. Ma la guardano la gara? Qualcosa è andato davvero storto. È incomprensibile che accada una cosa del genere in uno sport dove c’è posto solo per il meglio del meglio”, ha voluto aggiungere incredulo lo stesso Villeneuve.

Il campione del mondo 1997 ha poi elogiato Max Verstappen per il successo di Budapest: “È una macchina, è pazzesco. Non era nemmeno stanco ieri, non credo abbia bisogno di una vacanza – ha aggiunto Villeneuve -. Non aveva bisogno di vincere, ma l’ha fatto. Questo è il modo in cui si affrontano le gare, non si mettono sotto pressione e poi se la giocano in modo eccellente”.