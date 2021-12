F1, Williams: Albon e Latifi partono alla pari

30-12-2021 11:30

La Williams ha chiuso la collaborazione triennale con George Russell che dal prossimo anno, sarà compagno di squadra di Lewis Hamilton in Mercedes.

Il pilota britannico prenderà il posto di Valtteri Bottas approdato in Alfa Romeo, mentre il posto di Russell è stato preso da Alexander Albon, reduce dall’esperienza in Red Bull prima da titolare e poi da terzo pilota e collaudatore, che farà coppia con il confermato Nicholas Latifi.

Curiosamente, Albon e Latifi hanno già avuto modo di testare una convivenza nel 2018, quando sono stati compagni di squadra alla DAMS in Formula 2. In quell’occasione, il thailandese chiuse davanti con 121 punti e tre vittorie di differenza (4 a 1).

“Penso che sia fantastico per Albon avere questa seconda opportunità – ha dichiarato il team principal Jost Capito – Ha avuto un atteggiamento molto umile, mettendosi a disposizione per aiutarci a crescere. È chiaro che dovrà sviluppare l’auto insieme a Latifi e a tutti noi, ma sembra che gli piaccia questo ruolo e che possa lavorare bene con Nicky. Non avremo un numero uno e un numero due, saranno entrambi saranno trattati allo stesso modo”.

“Quest’anno, invece, Latifi ha fatto un buon lavoro come sempre – ha aggiunto il numero uno della Williams – Se guardiamo ai distacchi da Russell, non sono mai stati così ampi e certamente essere compagno di George non è stata una sfida facile. Nicholas ha fatto molto bene, migliorando parecchio rispetto al suo primo anno, e sono certo che potrà fare ancora meglio perché ha completato solo due stagioni in Formula 1. Senza contare che la prima, con il Covid, è stata piuttosto anomala”.

