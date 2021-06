F1, Wolff a sorpresa: "Già concentrati sul 2022"

Il boss della Mercedes Toto Wolff a Sky ha spiegato che la ricerca e lo sviluppo della casa tedesca sono focalizzati al 100% sulla prossima stagione, nonostante il duello iridato in corso con la Red Bull e Max Verstappen.

Questo perché dal 2022 cambieranno le regole in F1, che resteranno fisse almeno fino al 2024 condizionando almeno tre campionati del mondo: “Noi siamo al 100% concentrati sull’anno prossimo. Non facciamo sviluppo su quest’anno, perché ci sono molte stagioni che arrivano dopo il 2022”.

“Per questo ci concentriamo sul lavoro di setup e gomme per andare più veloci in questa stagione, ma non sull’aerodinamica”. In classifica generale, Verstappen ha ora 12 punti di vantaggio su Hamilton dopo la vittoria di domenica.

OMNISPORT | 21-06-2021 12:01