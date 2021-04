F1, Wolff ha svelato un retroscena in Mercedes

Il team principal della Mercedes Toto Wolff ha svelato un retroscena: “Avevo pensato a James Allison come mio sostituto per il futuro. Noi siamo in sintonia su tutto. Possiede le qualità per stare a capo di un team. Ne abbiamo anche parlato durante un lungo anno di ragionamenti, prima di questa transizione. Ma James mi ha semplicemente detto: non voglio quel ruolo. Significa che dovrò ancora cercare il mio erede”.

Allison avrà un altro incarico: “Sarà una sorta di direttore generale del Motorsport Mercedes — dice Wolff — e con la sua visione generale delle problematiche delle corse contribuirà a far crescere tutte le nostre attività, compresa quella in Formula E”.

OMNISPORT | 18-04-2021 13:50