F1, Wolff: “Lauda è accanto a me quando ho bisogno di un consiglio”

Il prossimo 20 maggio saranno trascorsi due anni dalla scomparsa di Niki Lauda, una delle figure più importanti legate al mondo della Formula Uno. Toto Wolff intervistato dall’emittente televisiva tedesca RTL, ha parlato di Lauda in relazione al rinnovo di Lewis Hamilton con la scuderia della stella.

“Niki sembra sempre essere lì con me quando mi trovo in situazioni in cui avrei voluto il suo consiglio – ha dichiarato Wolff – E così mi chiedo: ‘Cosa avrebbe detto Niki?’. La risposta è che Niki aveva sempre due visioni: quella del pilota e quella del team leader. Vedeva da entrambe le prospettive. Avrebbe detto: ‘Lewis è il miglior pilota e si adatta alla Mercedes. Questa combinazione dovrebbe essere perseguita ad ogni costo‘. Scusate, non ad ogni costo, ma nel senso di un buon futuro sportivo sia per lui che per la squadra”.

OMNISPORT | 10-02-2021 13:28