F1, Wolff: "Possibile cambio motore in Turchia"

Il team principal della Mercedes Toto Wolff a Sky Sports News ha ammesso che la Mercedes potrebbe cambiare il motore di Hamilton in Turchia: “Sì, è possibile che cambieremo il motore in Turchia. Però non abbiamo ancora deciso nulla: né quando, né come”.

“La cosa più importante in questa battaglia è evitare ritiri a causa di problemi di affidabilità. Un secondo o un terzo posto sono risultati che si possono ‘riparare’, ma se non finisci la gara allora è un grave problema. Stiamo dunque guardando i parametri dei motori, assicurandoci di non soffrire di problemi di affidabilità“.

OMNISPORT | 04-10-2021 19:15