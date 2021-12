F1, Wolff: "Questo sport non è wrestling"

29-12-2021 11:36

Il numero uno della Mercedes Toto Wolff, ancora deluso dal finale di stagione, ha voluto mandare un messaggio alla F1: “Forniamo intrattenimento ma l’intrattenimento deve seguire lo sport e non il contrario – ha riportato alla testata GP Fans -. Stefano Domenicali sta facendo un lavoro fenomenale a livello di marketing per promuovere questo sport e Stefano, da vero pilota, non avrebbe alcun interesse a interferire nelle corse solo per favorire il fattore intrattenimento.

Non posso giudicare le pressioni a cui è sottoposto il Direttore di Gara, ma in ogni caso, siamo credibili come sport perché è sport e non è wrestling“, ha concluso Wolff.

OMNISPORT