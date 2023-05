F1, Wolff senza freni: "Basta una gara e ci si deprime"

Il team principal della Mercedes ha parlato di come si passi in maniera così veloce dall'euforia alla noia durante le gare.

19-05-2023 18:43

Cinque vittorie su cinque per la Red Bull in questo inizio di Mondiale 2023 di Formula 1. Quattro gare chiuse addirittura con una doppietta e la lotta per il titolo iridato che sembra già ristretta ai soli Max Verstappen e Sergio Perez. Anche l’ultimo GP disputato a Miami ha fatto vedere tutta la superiorità della RB-19 e per tutti gli altri così rimangono soltanto le briciole.

Anche alla Mercedes, che è stata dominatrice fino a poco tempo fa del Circus iridato con sette mondiali piloti e otto costruttori consecutivi. La nuova generazione di monoposto, partita nel 2022, non ha però sorriso alle Frecce d’Argento costrette a inseguire la Red Bull così come Ferrari e quest’anno anche Aston Martin.

Le corse non sembrano così tanto appassionanti e Toto Wolff ha parlato di quella che potrebbe già definirsi ‘Formula Noia’. Queste le parole del team principal Mercedes a racingnews365.com: “In questo sport tendiamo a passare dall’euforia alla depressione in modo troppo facile, basta una gara che non regala abbastanza spettacolo che non si fa altro che parlare di questo”.

Sull’argomento Wolff ha poi aggiunto: “Credo serva tempo e verificare se ci sia uno schema che si ripete. Se è vero che è più difficile sorpassare, se tutte e 20i le vetture sono racchiuse in un secondo, se il fondo genera troppo carico. Io non ho risposte definitive a queste domande, dobbiamo andare avanti con la stagione e poi al massimo vedere se ci sono degli aspetti da migliorare”.