F1, Wolff traccia la strada: “Il processo decisionale deve migliorare”

05-01-2022 22:09

Dopo aver sbollito l’amarezza per il titolo mondiale perso ad Abu Dhabi, per la Mercedes e Toto Wolff è arrivato il momento di guardare avanti e, quindi, al 2022.

Proprio in merito alla prossima stagione, il team principal delle Frecce d’Argento si è augurato che, dopo quanto accaduto a Yas Marina e in generale nelle ultime gare del 2021, tutto il circus si muova verso un deciso cambiamento di rotta a livello regolamentare.

“Temo che non sia solo una questione legata al cambio di Direttore di Gara: è l’intero sistema del processo decisionale che deve essere migliorato” ha dichiarato Wolff.

“Penso che il direttore sia certamente sotto grande pressione, ed in alcuni casi anche a causa delle nostre stesse colpe. Avrei desiderato una maggior coerenza, che avrebbe potuto evitare molte delle controversie durante l’anno. L’ultima, ad Abu Dhabi, è stata solo una decisione, ma che ha avuto l’impatto più grande” ha proseguito il dirigente austriaco sperando poi presto che si arrivi, di comune accordo, a un rinnovamento delle norme.

“Ho fiducia che tutti noi insieme, le squadre, i piloti, la FIA e lo sport, possiamo rinnovare il modo in cui le decisioni vengono prese per rendere lo sport migliore. Queste situazioni, per quanto dolorose, sono anche una valida opportunità per perfezionare questa categoria” ha chiosato Wolff.

OMNISPORT