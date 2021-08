F1, Wolff: "Voglio rimanere concentrato sul nostro obiettivo"

Volgono al termine le vacanze estive della Formula formula 1 e il prossimo weekend sarà nuovamente ora di riaccendere i motori in vista del Gp del Belgio.

Mercedes e Red Bull, faranno dunque il loro ritorno in pista dopo un periodo a dir poco teso e carico di polemiche: gli incidenti consumatisi in successione a Silverstone ed all’Hungaroring (in cui Verstappen ha pagato caro in entrambi i casi i contatti con Hamilton prima e Bottas poi), senza dimenticare il precedente botta e risposta di Baku sulla questione delle ali flessibili.

A finire maggiormente nel mirino delle critiche della Red Bull è stato in particolare Toto Wolff, con il team principal della casa tedesca che non ha nascosto un certo senso di disagio dopo tutto quello capitato in pista e fuori con i vertici del costruttore rivale. Ma è proprio il Tp della Mercedes, Toto Wolff che è pronto a ricominciare la stagione con il solido obiettivo di ignorare tutto quanto accaduto tra lui e la coppia costituita da Christian Horner ed Helmut Marko: “A Baku ho avuto molto fastidio per quanto accaduto – ha confessato Wolff a GPFans Global – ed è qualcosa che di solito non mi capita facilmente. Di conseguenza, concentrerò tutte le energie su di me e sul team, evitando di farmi distrarre dalle polemiche”.

Il numero uno della Mercedes non ha inoltre escluso di accogliere ed ascoltare tutti i consigli provenienti dai diretti colleghi in quel di Brackley, affermando che “sono sempre utilissimi, anche perché spesso ti offrono l’opportunità di valutare meglio le circostanze, ed io sono fatto così”. L’austriaco ha voluto inoltre sottolineare l’episodio di Baku, limitandosi ad affermare che “non è stato un passo indietro da parte mia. Semplicemente ero molto irritato per la questione, e non desidero più parlarne. Tutto quello che viene detto o scritto – conclude – ha il potere di distrarti. Non voglio in alcun modo essere deconcentrato sul mio e sul nostro obiettivo”.

OMNISPORT | 19-08-2021 10:30