F1, Zak Brown tuona: "La Red Bull ha barato"

15-12-2022 18:25

Non usa mezzi termini il CEO della McLaren Zak Brown per contestare lo sforamento del budget cap da parte della Red Bull: “Non ho cambiato idea, so che usare la parola ‘barare’ può sembrare eccessivo, ma non c’è differenza tra violare le regole finanziarie e utilizzare una vettura troppo bassa” dichiara al sito Crash.net”.

Lo statunitense che ha sostituito Ron Dennis spiega: “Infrangere un regolamento, sia tecnico, sportivo o finanziario, è una violazione. Questo è barare. Considero la difesa di Horner imbarazzante: ogni squadra si prende cura dei suoi dipendenti; chi lavora per noi sa come funzionano le cose all’interno della squadra, dagli stipendi alla mensa, agli alberghi”.