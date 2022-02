F1:partnership Red Bull-Porsche verso la fumata bianca

18-02-2022 10:31

Il 2026 sarà l’anno in cui entrerà in vigore il nuovo regolamento sulle power unit che quasi certamente porterà nuovi motoristi ad entrare in Formula 1.

E’ probabile che tra questi ci sia anche Porsche. Secondo quanto riportato da Motorsport-Total, mancherebbe solo l’ufficialità per sugellare l’accordo tra il Gruppo Volkswagen, che detiene tra gli altri anche il controllo marchio dell’azienda di Stoccarda, e la Red Bull che, nonostante la creazione del Red Bull Powertrains, continuerà ad essere spinta da motori Honda.

Per la fumata bianca mancherebbe dunque solo l’approvazione degli organi di controllo all’interno della Volkswagen per firmare il ritorno in Formula 1 della Porsche.

OMNISPORT