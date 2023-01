FA Cup, Arsenal multato di 40.000 sterline

13-01-2023 22:01

L’Arsenal è stato multato di 40.000 sterline per non aver controllato i propri giocatori nel recente pareggio per 0-0 con il Newcastle United. I giocatori dei Gunners hanno assalito l’arbitro Andy Madley al 95° minuto per protestare per la mancata assegnazione di un calcio di rigore.

Il cross di Granit Xhaka ha colpito il braccio di Jacob Murphy da pochi metri e Madley ha deciso di non assegnare il rigore. I giocatori dell’Arsenal hanno reagito furiosamente, circondando l’ufficiale di gara, mentre l’allenatore Mikel Arteta ha sfogato la sua frustrazione a bordo campo.

Un comunicato della Football Association di oggi ha confermato la punizione.

Il comunicato recita: “L’Arsenal è stato multato di 40.000 sterline per aver violato la regola FA E20.1 durante la partita di Premier League contro il Newcastle United di martedì 3 gennaio. L’Arsenal ha ammesso di non essersi assicurato che i suoi giocatori si comportassero in modo ordinato durante il 95° minuto. Una commissione di regolamentazione indipendente ha imposto la sanzione al club durante una successiva udienza”.

L’Arsenal è anche in attesa di conferma di un’altra sanzione relativa alla FA Cup, essendo stato accusato dello stesso reato dopo che i giocatori hanno reagito in modo simile a un’altra richiesta di rigore contro l’Oxford United.